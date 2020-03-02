В Купянске Харьковской области автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с КамАЗом. Водитель и пассажиры легкового авто погибли.
Авария произошла утром 2 марта на въезде в город. Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, грузовик с прицепом выезжал со стороны площадки, предназначенной для временной парковки транспортных средств. В этот момент в него влетел Lanos, в котором находились четыре человека.
В результате 22-летний водитель легкового авто и две пассажирки 24 и 44 лет погибли на месте, еще одни 47-летний пассажир скончался в больнице.
Сергей Писаренко с мамой Натальей
Как стало известно, легковым автомобилем управлял житель Купянска Сергей Писаренко.
ДТП произошло на въезде в Купянск
"Сережа возвращался из Киева с работы, где он учился заочно и работал, чтобы оплатить учебу. По дороге взял попутчиков. Еще б 15 минут и он был бы дома…" – рассказала OBOZREVATEL его тетя Алина Бурлакова.
ДТП произошло на въезде в Купянск
Алина рассказывает, что молодой человек был отличным водителем. "Он управлял автомобилем с самого детства. Водить его научил отец", – отметила она.
Авария в Харьковской области
Скриншот с видео
По словам Алины, парень был единственным сыном в семье. "Страшно, ведь ему еще можно было жить и жить", – сказала женщина.
О том, кто именно из водителей нарушил правила, на данный момент неизвестно. В пресс-службе ГУНП в Харьковской области нам лишь сообщили, что ведется следствие.
ДТП произошло на въезде в Купянск
Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.
ДТП произошло на въезде в Купянск
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в ДТП погибли супруги Евгений и Анастасия Еткало, а также водитель авто. Автомобиль, в котором ехали люди, влетел под фуру.
Родители погибших считают виновным водителя грузовика, по их мнению, мужчина может избежать ответственности.
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