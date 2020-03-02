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2 марта • обновлено в 15:53
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В ДТП под Харьковом погибли четыре человека. Опубликованы фото

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В Купянске Харьковской области автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с КамАЗом. Водитель и пассажиры легкового авто погибли.

Авария произошла утром 2 марта на въезде в город. Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, грузовик с прицепом выезжал со стороны площадки, предназначенной для временной парковки транспортных средств. В этот момент в него влетел Lanos, в котором находились четыре человека.

В результате 22-летний водитель легкового авто и две пассажирки 24 и 44 лет погибли на месте, еще одни 47-летний пассажир скончался в больнице.

Сергей Писаренко с мамой Натальей

Сергей Писаренко с мамой Натальей

Как стало известно, легковым автомобилем управлял житель Купянска Сергей Писаренко.

ДТП произошло на въезде в Купянск

ДТП произошло на въезде в Купянск

"Сережа возвращался из Киева с работы, где он учился заочно и работал, чтобы оплатить учебу. По дороге взял попутчиков. Еще б 15 минут и он был бы дома…" – рассказала OBOZREVATEL его тетя Алина Бурлакова.

ДТП произошло на въезде в Купянск

ДТП произошло на въезде в Купянск

Алина рассказывает, что молодой человек был отличным водителем. "Он управлял автомобилем с самого детства. Водить его научил отец", – отметила она.

Авария в Харьковской области

Авария в Харьковской области

Скриншот с видео

По словам Алины, парень был единственным сыном в семье. "Страшно, ведь ему еще можно было жить и жить", – сказала женщина.

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О том, кто именно из водителей нарушил правила, на данный момент неизвестно. В пресс-службе ГУНП в Харьковской области нам лишь сообщили, что ведется следствие.

ДТП произошло на въезде в Купянск

ДТП произошло на въезде в Купянск

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

ДТП произошло на въезде в Купянск

ДТП произошло на въезде в Купянск

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в ДТП погибли супруги Евгений и Анастасия Еткало, а также водитель авто. Автомобиль, в котором ехали люди, влетел под фуру.

Родители погибших считают виновным водителя грузовика, по их мнению, мужчина может избежать ответственности.

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Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Война на дорогах Криминал Эксклюзив
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП авто криминал
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