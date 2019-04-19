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В Донецкой области в школе распылили газ: есть пострадавшие

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В Авдеевке Донецкой области в школе №7 неизвестные распылили перцовый газ. 16 детей обратились за помощью медиков, двое были госпитализированы.

Их состояние оценивают как нормальное, сообщил на своей странице в Facebook руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин. Учебный процесс в школе был остановлен.

"На месте работают ГосЧС, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации", – добавил он.

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На Одесщине в школе распылили газ: учеников госпитализировали с отравлением
Иллюстрация

Иллюстрация

bbc.com

Полиция устанавливает личность злоумышленника и причины происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Броварах под Киевом в школьной столовой ученик распылил неизвестное вещество из баллона. Всех детей пришлось эвакуировать, учебный процесс был остановлен.

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Место
УкраинаАвдеевка
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