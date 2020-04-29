В Донецкой и Днепропетровской областях на территории бывших городского клуба и детского лагеря нашли огромные склады военной техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Офиса генпрокуратуры. Вооружение было обнаружено при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Среди найденного были: БМП-2К, БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (100мм), два миномета 2Б11 (120мм), миномет "Василек" (82мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5мм), два автоматических нарезных артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30мм), ручной пулемет РПК (5,45мм), два пулемета "Максим" (7,62мм), два пулемета ПКТ (7,62мм), пулемет ДШК (12,7мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62мм и 12,7мм) и пистолет АПС (9мм).

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Там же правохранители обнаружили примерно 100 тонн боеприпасов, среди которых: несколько сотен 122мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120мм, 300 единиц 100мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82мм мин и 73мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более тысячи гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7мм, 14,5мм, 23мм, полмиллиона патронов калибра 5,45мм и 7,62мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН разных модификаций и прочие боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Происхождение оружия и причастные лица устанавливаются следствием. Вооружение и боеприпасы в целях безопасного хранения будут вывезены на полевые склады Операции объединенных сил.

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Отметим, журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook заявил, что сообщение прокуратуры об обнаружении складов якобы является фейком.

Ссылаясь на источник он пишет, что обыски проходили на военной базе 3-го полка спецназа в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области. Боеприпасы находятся на балансе ВСУ и военное руководство якобы имеет на них все документы.

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Обнаруженные склады оружия gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, оккупация шахтерского города Кадиевка (бывший Стаханов) на Луганщине стала возможной благодаря непосредственному участию так называемых донских казаков. В результате город стал тыловым штабом незаконных вооруженных формирований, заявляется в отчете Украинского Хельсинского союза по правам человека.