В Донецке задержали пропагандиста "русского мира": что известно

В оккупированном Донецке задержали бывшего секретаря городского совета, пропагандиста "русского мира" Сергея Богачева.

Как сообщает "ОстроВ", его задержали террористы самопровозглашенной "ДНР".

Эту же информацию подтвердил сбежавший в Российскую Федерацию сепаратист Руслан Мармазов.

Сергей Богачев

"В Донецк поехал Сергей Богачев, писатель, историк и бывший секретарь нашего городского совета. У него там родители, старенькие, больные, да и вообще, надо бы опекать. Рассказывают страшное и нелепое, мол, приняли и заперли человека. Надеюсь, это ерунда и провокация. Но пробуем дозвониться, а не получается", — отметил он.

Сергей Богачев

Сергей Богачев — член Союза писателей России. До 2014 года был активным функционером Партии регионов и открыто выражал свои пророссийские взгляды.

СМИ сообщали, что Богачев причастен к организации кровавого побоища 13 марта 2014 года, когда зарезали активиста ВО "Свобода" Дмитрия Чернявского.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты Кремля сняли наглый фейк о Донецке.