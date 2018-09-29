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В Донецке ''взорвали'' вероятного преемника Захарченко: в ''ДНР'' разразились сенсацией

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Взрыв в кафе в центре Донецка, в результате которого пострадал кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов, мог быть постановочным.

Об этом сообщает "СМИ", которое контролирует нынешний главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

Так, со ссылкой на источник в "правоохранительных органах ДНР" утверждается, что Хакимзянов инсценировал покушение на себя. При этом подтверждений данной информации из других ресурсов пока нет.

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В Донецке ''взорвали'' вероятного преемника Захарченко: в ''ДНР'' разразились сенсацией
В Донецке ''взорвали'' вероятного преемника Захарченко: в ''ДНР'' разразились сенсацией
В Донецке ''взорвали'' вероятного преемника Захарченко: в ''ДНР'' разразились сенсацией

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа в донецком кафе "Сепар" в результате взрыва погиб экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко. Террористы обвинили в ликвидации оккупанта украинскую сторону, однако множество источников утверждали, что убийство было заказано Россией.

Место
УкраинаДонецк
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Какая инсценировка?!?!! Это укрдрг была! Нельзя так быстро соскакивать с приевшихся версий,быдломассы могут не поверить. Мышебратья одноклеточные)))
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