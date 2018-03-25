В Донецке вспыхнула эпидемия опасной инфекционной болезни - СМИ

В оккупированном террористами Донецке врачи заявили об эпидемии гепатита А и предлагают местным жителям бесплатную вакцинацию препаратом российского производства.

Как пишет "Информатор", в соцсети в одном из пабликов опубликовали фотокопию объявления, где говорится об эпидемии.

"В связи с эпидемией гепатита А в г. Донецке в КУ "ЦПМСП №13 г. Донецка" (Студенческая поликлиника) проводится вакцинация. Пути передачи — водный, пищевой, контактно-бытовой. Вакцина — производство Россия. Всем желающим обращаться в манипуляционный кабинет по будням с 8:00 до 13:00. Вакцинация проводится бесплатно", — написано в объявлении.

Как писал "Обозреватель", ранее российских наемников на Донбассе скосила заразная болезнь.