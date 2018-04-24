В Донецке вспыхнул пожар на шахте: опубликованы фото и видео

На территории шахты "Куйбышевская" в оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар.

Об этом рассказали в "МЧС ДНР" в комментарии для РИА "Новости". Также, пользователь Necro Mancer опубликовал видео с места происшествия. (Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Пожар на шахте "Куйбышевская", на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая", — отметили спасатели.

Причина, а также точное место не уточняются. О пострадавших также нет информации. По данным "Комсомольской правды", местные жители сообщали, что слышали взрывы. Однако, они предполагают, что возник пожар, а потом в шахтах что-то взорвалось.

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"Не знаю. В наши края часто прилетали снаряды летом. Возможно это возгорание было не от попаданий, а из-за чего-то другого. А взрывы уже могли случиться потом, например, из-за бочек с маслом. Возгорание этой шахты уже было летом прошлого года", – рассказал житель Донецка.

Отмечается, что огонь практически удалось потушить. Также, некоторые СМИ сообщают, что горело административное здание.

Шахту "Куйбышевскую" также называют шахтой № 13 и "Никополь-Мариупольской. Это угледобывающее предприятие. Ее сдали в эксплуатацию в 1939 году.

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