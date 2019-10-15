"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

В оккупированном Донецке в пристройке к зданию филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Денис Казанский. Он также показал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал в посте он.

Иллюстрация. "ДНР" Comments.ua

Донецк facebook.com/den.kazansky

"Название можно было покреативнее придумать, например, бутик "Запой!" "Это победа, из зала филармонии неплохой колхозный рынок выйдет", "Спрос рождает предложение", – шутят пользователи сети в комментариях.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, на территории оккупированного Донбасса так называемые власти "ДНР" с 20 октября отменят курсирование ряда пригородных поездов.

Изменения проведут в связи с "низкой населенностью и для уменьшения расходов". В сети жестко высмеяли такой "сюрприз" для местных жителей.

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