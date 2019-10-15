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15 октября • обновлено в 19:58
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"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

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В оккупированном Донецке в пристройке к зданию филармонии открылся магазин алкогольных напитков "Алкомаркет".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Денис Казанский. Он также показал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал в посте он.

Иллюстрация. "ДНР"

Иллюстрация. "ДНР"

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Донецк

Донецк

facebook.com/den.kazansky

"Название можно было покреативнее придумать, например, бутик "Запой!" "Это победа, из зала филармонии неплохой колхозный рынок выйдет", "Спрос рождает предложение", – шутят пользователи сети в комментариях.

"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

Скриншот

"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

Скриншот

"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

Скриншот

"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

Скриншот

"Глумятся над городом": в Донецке провели алко-апгрейд филармонии. Фотофакт

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, на территории оккупированного Донбасса так называемые власти "ДНР" с 20 октября отменят курсирование ряда пригородных поездов.

Изменения проведут в связи с "низкой населенностью и для уменьшения расходов". В сети жестко высмеяли такой "сюрприз" для местных жителей.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР фотографии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чушь какая-то. Хоть ларёк с шаурмой, главное чтобы фасады были одинаковые
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