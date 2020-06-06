В Донецке террористы похитили жену гражданина Испании: первые детали

Вечером 3 июня в оккупированном Донецке террористы "ДНР" похитили супругу гражданина Испании Евгению Йепес-Веньесу.

Как сообщил в Facebook журналист Денис Казанский, по происхождению она дончанка, еще в 90-х переехала на ПМЖ в Испанию, но в Донецке у нее осталась квартира.

"Незадолго до введения карантина Евгения приехала в Донецк, но уехать назад не смогла из-за закрытия линии разграничения. Неделю назад боевики "ДНР" развесили по всему центру города российские флаги, и один триколор без спроса повесили на балкон Евгении. Женщина флаг убрала, так как разрешения своего на это не давала. А через день к ней вломились вооруженные люди и забрали с собой", – рассказал он.

По словам Казанского, местонахождение женщины на данный момент неизвестно.

Евгению Йепес-Веньесу задержали из-за флага РФ на балконе

Журналист связался с мужем Евгении, который поделился подробностями происшествия.

"Она мне звонила и сказала, что люди хотят войти в квартиру. Она сказала, что это, по всей видимости, из-за флага: "Я сняла тот флаг, который они повесили на балкон". Они угрожали ей, что сломают дверь, если она не откроет", – заявил муж.

По его словам, жена открыла дверь, и через несколько минут с ней потерялась связь.

"Потом я несколько раз пытался позвонить, оба ее телефона выключены... Соседи сказали, что это было 6 или 7 человек из так называемого "министерства безопасности ДНР", – добавил мужчина.

Также соседи утверждают, что вечером Евгения в сопровождении охраны вернулась на квартиру за вещами. При этом один из сопровождавших ее мужчин заявил, что она сейчас находится под следствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год в Донецке террористы задержали около тысячи человек с украинскими паспортами.