В Донецке сорвали и сожгли флаг России: всплыл тайный документ террористов

Неизвестным украинским патриотам удалось взломать почту "МВД ДНР" и найти там объяснительную по поводу снятия и сожжения российского флага во временно оккупированном Донецке.

Фото соответствующего документа террористов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, смелую акцию провели в Донецке еще в первые дни июня.

Российский флаг на Донбассе DW

"2 июня в Донецке сорвали оккупационный флаг РФ и сожгли его. Подразделения "народной милиции" очень взволнованы, согласно докладной. Привет "народной милиции" и "МГБ", пароли на почтовиках и компьютерах менять поздно. Продолжение следует. Это только начало", – отметил защитник Украины.

Объяснительная террористов по поводу сорванного флага России в Донецке Telegram-канал Анатолия Штефана

В опубликованном тайном документе российских оккупантов сказано, что на место уничтожения флага страны-агрессора даже была направлена следственно-оперативная группа с кинологами. Однако им не удалось установить, кто и когда уничтожил флаг России в украинском Донецке.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы обклеили временно оккупированный Новоазовск Донецкой области патриотичными листовками. На них захватчиков призывают убираться с чужой земли и напоминают о том, что предателей ждет расплата.