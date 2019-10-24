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24 октября • обновлено в 18:08
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"Лупят тяжелым": оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка

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В четверг, 24 октября, в оккупированном Донецке и на его окраинах были слышны артиллерийские залпы.

Об этом в сети сообщили местные жители. По их словам, по сравнению с прошлой неделей обстрелы участились.

"Донецк 17.00. Сторона аэропорта. Залпы тяжёлым, окна дрожат", "Макеевка. Слышны залпы", "Лупят мощно, закрытые окна не помогают", "Сегодня и на окраинах в стороне Макеевки слышно громче, чем неделей ранее", "Один за одним погнали лупить тяжелым", – пожаловались жители.

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Оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка

Оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка

real-vin.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов и было слышно стрельбу из тяжелого вооружения.

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Тема
Война на Донбассе
Тег
Донбасс
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Пигин Макс
Пигин Макс
Утилизация нациков идёт полным ходом.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Укос укропа на осень.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завтра из ООС завоюет ,что опять налупили ВСУшных тушек.
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