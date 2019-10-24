"Лупят тяжелым": оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка

В четверг, 24 октября, в оккупированном Донецке и на его окраинах были слышны артиллерийские залпы.
Об этом в сети сообщили местные жители. По их словам, по сравнению с прошлой неделей обстрелы участились.
"Донецк 17.00. Сторона аэропорта. Залпы тяжёлым, окна дрожат", "Макеевка. Слышны залпы", "Лупят мощно, закрытые окна не помогают", "Сегодня и на окраинах в стороне Макеевки слышно громче, чем неделей ранее", "Один за одним погнали лупить тяжелым", – пожаловались жители.
Оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка
real-vin.com
Донецк 17.00 Сторона аэропорта залпы тяжёлым окна дрожат— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019
Донецк 17.00 Жд, мощно, закрытые окна не помогают.— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019
Донецк 17.00 Сторона аэропорта залпы тяжёлым окна дрожат— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019
один за одним погнали лупить тяжелым— Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019
один за одним погнали лупить тяжелым— Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019
ещё один минус тяжелого #ООС #Донецк #Стоптеррор не пойму, орки что, прям с отвалов Октябрьского лупят или с админплощадки?— Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019
#Макіївка 17:00 залпи, бік Мінеральне-Яковлівка— Vaska z Makiivki (@VasyaMakeevskiy) October 24, 2019
Донецк, Щегловка. Залпы гупают— Днепроазотец (@Dniproazotec) October 24, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов и было слышно стрельбу из тяжелого вооружения.
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