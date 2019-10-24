"Лупят тяжелым": оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка

В четверг, 24 октября, в оккупированном Донецке и на его окраинах были слышны артиллерийские залпы.

Об этом в сети сообщили местные жители. По их словам, по сравнению с прошлой неделей обстрелы участились.

"Донецк 17.00. Сторона аэропорта. Залпы тяжёлым, окна дрожат", "Макеевка. Слышны залпы", "Лупят мощно, закрытые окна не помогают", "Сегодня и на окраинах в стороне Макеевки слышно громче, чем неделей ранее", "Один за одним погнали лупить тяжелым", – пожаловались жители.

Оккупанты ударили артиллерией вблизи Донецка real-vin.com

Донецк 17.00 Сторона аэропорта залпы тяжёлым окна дрожат — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019

Донецк 17.00 Жд, мощно, закрытые окна не помогают. — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019

Донецк 17.00 Сторона аэропорта залпы тяжёлым окна дрожат — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019

один за одним погнали лупить тяжелым — Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019

один за одним погнали лупить тяжелым — Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019

ещё один минус тяжелого #ООС #Донецк #Стоптеррор не пойму, орки что, прям с отвалов Октябрьского лупят или с админплощадки? — Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019

Донецк, Щегловка. Залпы гупают — Днепроазотец (@Dniproazotec) October 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов и было слышно стрельбу из тяжелого вооружения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!