В Донецке сгорел завод: видео мощного пожара

Во временно оккупированном Донецке загорелось здание на территории неработающего завода пластмасс в Петровском районе.

Как сообщает "МЧС ДНР", пожар произошел 20 июня. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 500 квадратных метров, 20 оконных блоков, мебель, ветошь на площади 250 квадратных метров.

На данный момент причина пожара устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в многоэтажном доме в Донецке произошел взрыв. ЧП произошло в Буденновском районе около кинотеатра "Березка".

Также в сети вызвала ажиотаж новость о том, что пожар уничтожил дом главы "компартии ДНР" Бориса Литвинова.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!