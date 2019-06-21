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В Донецке сгорел завод: видео мощного пожара

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Во временно оккупированном Донецке загорелось здание на территории неработающего завода пластмасс в Петровском районе.

Как сообщает "МЧС ДНР", пожар произошел 20 июня. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 500 квадратных метров, 20 оконных блоков, мебель, ветошь на площади 250 квадратных метров.

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На данный момент причина пожара устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в многоэтажном доме в Донецке произошел взрыв. ЧП произошло в Буденновском районе около кинотеатра "Березка".

Также в сети вызвала ажиотаж новость о том, что пожар уничтожил дом главы "компартии ДНР" Бориса Литвинова.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
Теги
пожарНовости ДНРДНР
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