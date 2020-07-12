В Донецке прошел первый выпуск "курсантов ДНР": они стали на колени перед террористами

Виктория Довгань Расследования 16:08, 12.07.2020 Обновлено: 16:23, 12.07.2020

В воскресенье, 12 июля, во временно оккупированном Россией Донецке прошел первый выпуск 57 "курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые пополнят ряды террористов "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующие фото авторства одного из ресурсов боевиков обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), упрекнув молодых коллаборационистов в том, что они примкнули к российскому агрессору.

На выпуске засветился одиозный террорист Басурин
Ресурс террористов "ДНР"
Коллаборационисты в форме террористов
Ресурс террористов "ДНР"
Выпуск боевиков в ДонВОКУ
Ресурс террористов "ДНР"
Будущий "офицер" оккупантов
Ресурс террористов "ДНР"

"Надеюсь, что каждого из этих 57 предателей и так называемых "выпускников-лейтенантов" ДонВОКУ в прицеле увидят мои побратимы", – написал защитник.

Отметим, что на "торжествах" лично присутствовал главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, а также одиозный оккупант Эдуард Бассурин. Во время церемонии вручения "дипломов" выпускники преклонили колено перед оккупационными знаменами.

К "курсантам" пришел главарь "ДНР" Пушилин
Ресурс террористов "ДНР"
Построение на плацу
Ресурс террористов "ДНР"
Вручение фейковых "дипломов"
Ресурс террористов "ДНР"

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