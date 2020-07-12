В Донецке прошел первый выпуск "курсантов ДНР": они стали на колени перед террористами
В воскресенье, 12 июля, во временно оккупированном Россией Донецке прошел первый выпуск 57 "курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые пополнят ряды террористов "ДНР" и "ЛНР".
Соответствующие фото авторства одного из ресурсов боевиков обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), упрекнув молодых коллаборационистов в том, что они примкнули к российскому агрессору.
"Надеюсь, что каждого из этих 57 предателей и так называемых "выпускников-лейтенантов" ДонВОКУ в прицеле увидят мои побратимы", – написал защитник.
Отметим, что на "торжествах" лично присутствовал главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, а также одиозный оккупант Эдуард Бассурин. Во время церемонии вручения "дипломов" выпускники преклонили колено перед оккупационными знаменами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети появились фото курсантов "ДНР", которые вскоре будут воевать против Украины на оккупированном Россией Донбассе.
Также было обнародовано видео подготовки к выпуску "курсантов"-террористов в ДонВОКУ.
Некоторые пособники оккупантов уже успели пройти "боевое крещение" на фронте, воюя против украинских защитников.