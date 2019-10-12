В Донецке прогремели два взрыва: среди пострадавших - ребенок

В субботу, 12 октября, трое взрослых и ребенок подорвались на боеприпасах на окраине Донецка, в результате чего получили осколочные ранения.

Как сообщает "Интерфакс", об этом журналистам рассказал представитель "народной милиции ДНР".

Он сообщил, что в субботу произошли сразу два инцидента. В одном случае минно-взрывное устройство сдетонировало на кладбище, в результате мужчина и две женщины, которые там убирали, получили ранения.

Тайник с боеприпасами Донецкие новости

Второй случай произошел в населенном пункте Старобешево. Ребенок 2010 года рождения обнаружил в лесу тайник с боеприпасами. Взорвав один из запалов к ручной гранате, он получил минно-взрывную травму руки.

"По оценке специалистов, найденные боеприпасы принадлежали украинским силовикам, которые занимали позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года", - сообщил представитель "народной милиции".

Все пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу Донецка.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкие перевозчики устроили теракт в Макеевке, протестуя против дорогих тарифов на т.н. лицензии и перевозки, которые их обязуют оформлять российские наемники.

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