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В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности

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В многоэтажке временно оккупированного Донецка вечером 8 января произошел взрыв.

Об этом, ссылаясь на сообщение запрещенной в Украине соцсети, сообщает на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer. Уточняется, что ЧП произошло в Буденновском районе около кинотеатра "Березка".

"На 5 этаже произошел взрыв, предположительно, гранаты", — сказано в сообщении.

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Согласно информации в сети, на место инцидента прибыло "МЧС ДНР".

В комментариях некоторые пользователи уточнили, что в одной из пятиэтажек по улице Танкерной — пожар. Очевидно, там и произошел взрыв. Другие комментаторы утверждают, что в результате инцидента погиб владелец квартиры, который находился дома один.

В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности
В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности

Как писал OBOZREVATEL, в Мариуполе в жилой квартире 5 января взорвалась граната. Один из двух мужчин, погибших на месте ЧП, являлся сотрудником Службы безопасности Украины.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРвзрывсмертьсоцсетиграната
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