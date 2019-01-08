В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: первые подробности

В многоэтажке временно оккупированного Донецка вечером 8 января произошел взрыв.

Об этом, ссылаясь на сообщение запрещенной в Украине соцсети, сообщает на странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer. Уточняется, что ЧП произошло в Буденновском районе около кинотеатра "Березка".

"На 5 этаже произошел взрыв, предположительно, гранаты", — сказано в сообщении.

Согласно информации в сети, на место инцидента прибыло "МЧС ДНР".

В комментариях некоторые пользователи уточнили, что в одной из пятиэтажек по улице Танкерной — пожар. Очевидно, там и произошел взрыв. Другие комментаторы утверждают, что в результате инцидента погиб владелец квартиры, который находился дома один.

VK #Донецк "Взрыв в многоэтажке в Будённовском р/н (около березки). На 5 этаже произошел взрыв, предположительно, гранаты. МЧС на месте, о погибших пока не известно" — Necro Mancer (@666_mancer) 8 січня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, в Мариуполе в жилой квартире 5 января взорвалась граната. Один из двух мужчин, погибших на месте ЧП, являлся сотрудником Службы безопасности Украины.