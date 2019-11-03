В Донецке появился мурал экс-главаря "ДНР" Моторолы: в сеть попали фото и видео

В центре оккупированного Донецка появился мурал экс-главаря террористов "ДНР" Моторолы (Арсен Павлов).

Портрет боевика достигает длины в шесть этажей, он расположен на пересечении улиц Ильича и Марии Ульяновой. Террориста изобразили в пламени с лозунгом "Знай наших!" Также на мурале нарисованы эмблема группировки "Спарта" и "звезда героя ДНР".

"Так выглядит качественная агитационно-пропагандистская работа по формированию крепкого патриотизма даже искусственного бандитского образования. На этом вырастают их дети и формирует взгляды молодежь", – прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее один из первых экс-главарей террористической "республики" Александр Бородай рассказал, что операцию ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко осуществили агенты КГБ, которым не менее 70 лет.

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