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3 ноября • обновлено в 21:16
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В Донецке появился мурал экс-главаря "ДНР" Моторолы: в сеть попали фото и видео

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В центре оккупированного Донецка появился мурал экс-главаря террористов "ДНР" Моторолы (Арсен Павлов).

Портрет боевика достигает длины в шесть этажей, он расположен на пересечении улиц Ильича и Марии Ульяновой. Террориста изобразили в пламени с лозунгом "Знай наших!" Также на мурале нарисованы эмблема группировки "Спарта" и "звезда героя ДНР".

"Так выглядит качественная агитационно-пропагандистская работа по формированию крепкого патриотизма даже искусственного бандитского образования. На этом вырастают их дети и формирует взгляды молодежь", – прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

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В Донецке появился мурал экс-главаря "ДНР" Моторолы: в сеть попали фото и видео
В Донецке появился мурал экс-главаря "ДНР" Моторолы: в сеть попали фото и видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее один из первых экс-главарей террористической "республики" Александр Бородай рассказал, что операцию ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко осуществили агенты КГБ, которым не менее 70 лет.

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Персона
Арсений Павлов (Моторола)
Место
Украина Донецк
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Wick John
Wick John
Нерабы бояться и срутся в шаровары даже от мурала, нерабы - стадо перепуганных свиней
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
PAГУЛЬ! ЗНАЙ НАШИХ!
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