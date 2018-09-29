В Донецке после взрыва объявили ''большую кровь'': что теперь будет

В оккупированном Донецке началась настоящая "большая кровь".

Такое заявление после взрыва на съезде так называемой компартии "ДНР" сделал так называемый замкомандующего "корпусом Минобороны "ДНР" Эдуард Басурин, пишет "Комсомольская правда".

"То, что произошло - я считаю, что это - большая кровь", - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, что на самом деле происходит сейчас в "ДНР", Басурин отшутился: "Обстановка? Солнце светит хорошо...".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очевидцы рассказали первые подробности взрыва в Донецке.