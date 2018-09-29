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В Донецке после взрыва объявили ''большую кровь'': что теперь будет

7.5тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке началась настоящая "большая кровь".

Такое заявление после взрыва на съезде так называемой компартии "ДНР" сделал так называемый замкомандующего "корпусом Минобороны "ДНР" Эдуард Басурин, пишет "Комсомольская правда".

"То, что произошло - я считаю, что это - большая кровь", - сказал он.

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При этом, отвечая на вопрос, что на самом деле происходит сейчас в "ДНР", Басурин отшутился: "Обстановка? Солнце светит хорошо...".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очевидцы рассказали первые подробности взрыва в Донецке.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
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Комментарии
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что-то сдается, что скоро вата будет очень срать и наступлении ночи, в Донецке. Ибо ночь будет темна и полна ужасов. ;-) К вам приехал ревизор
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бешенство Ватки, к ним приезжает по ночам захараст и душит их! Он сам обещал
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пидохрячина Мальдивская предвыборную агитацию начал,довыебывается козлина ,до выборов шиколадное пятнышко порвут.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Потом подловят душилина, под руку попадет этот наркоман басурин... Пауки в банке, пусть сожрут друг друга.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Ivanenko Petr, скоро будут созданы "независимые" северная днр, южная днр, западная днр, восточная днр и т.д. Интересно, какую из дыр будет поддерживать раисся?
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