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В Донецке подорвали железнодорожный мост: фото и видео с места ЧП

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В оккупированном Донецке в Пролетарском районе неизвестные провели подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого МЧС "ДНР". В результате ЧП никто не пострадал, уже проведенные ремонтные работы.

"Для предотвращения возможного обрушения моста, осуществлена загрузка, транспортирование и установка трех фундаментных стаканов, одной железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал. Установлен модуль для обогрева, привлеченного к работам личного состава", — заявили оккупанты.

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В Донецке подорвали железнодорожный мост: фото и видео с места ЧП

Движение поездов по мосту и авто под мостом пока перекрыто.

В Донецке подорвали железнодорожный мост: фото и видео с места ЧП

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При этом оккупанты сообщают, что 28 декабря на 1137 км перегона Путепровод — Ханженково якобы были обезврежены три взрывные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года в оккупированном Донецке в одном из кафе на съезде так называемой компартии "ДНР" произошел взрыв.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
С Новым Годом, ватоправославные.) Местные ополченцы передали привет террористам.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Яка дэржава - такый и тэракт"... :-))) Рукопопые бандеры и мост подорвать не сумели... :-))))
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