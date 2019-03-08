В Донецке обрушился мост: фото с места ЧП

Во временно оккупированном Донецке на шахте Скочинского обрушился мост сортировки.

Чрезвычайное происшествие произошло 8 марта на промышленном объекте в Кировском районе города, пишет в Twitter Necro Mancer, который опубликовал фотографии с места событий.

Судя по снимкам, шахта не заброшенная, в окнах зданий горит свет. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецке прогремел мощный взрыв в жилом доме.

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