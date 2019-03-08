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В Донецке обрушился мост: фото с места ЧП

15.1тЧитать материал на украинском

Во временно оккупированном Донецке на шахте Скочинского обрушился мост сортировки.

Чрезвычайное происшествие произошло 8 марта на промышленном объекте в Кировском районе города, пишет в Twitter Necro Mancer, который опубликовал фотографии с места событий.

Судя по снимкам, шахта не заброшенная, в окнах зданий горит свет. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

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В Донецке обрушился мост: фото с места ЧП

Twitter Necro Mancer

В Донецке обрушился мост: фото с места ЧП

Twitter Necro Mancer

В Донецке обрушился мост: фото с места ЧП

Twitter Necro Mancer

В Донецке обрушился мост: фото с места ЧП

Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецке прогремел мощный взрыв в жилом доме.

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Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДНРДНР
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Дончанин Сергей
Дончанин Сергей
Работаю на этой шахте. Пострадавших вроде нет.
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