Военную базу с российскими танками и БТР показали на карте Донецка. Фото

Дарья Дурова Расследования 20:18, 16.06.2020 Обновлено: 20:25, 16.06.2020

В сети сообщили координаты базы оккупантов во временно неподконтрольном Украине Донецке, где размещена военная техника российских наемников.

Базу на карте показал автор Telegram-канала "Добрый Шубин". Она находится в Киевском районе оккупированного Донецка рядом с улицей Молодых шахтеров.

"Координаты 48.037280, 37.794580. База террористов. Рядом жилье. На базе танки, БТР. Все, что нужно знать о "боевой" в*те", – сказано в сообщении.

Скриншот
Место, сфотографированное Google в 2011 году
Скриншот Google maps
Место, сфотографированное Google в 2011 году
Скриншот Google maps

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние три года из Донбасса в Россию вывезли минимум 3,5 млн тонн угля. При этом российский "Газпром" перестал публиковать данные о поставках газа в "Л/ДНР".

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