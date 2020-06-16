Военную базу с российскими танками и БТР показали на карте Донецка. Фото

В сети сообщили координаты базы оккупантов во временно неподконтрольном Украине Донецке, где размещена военная техника российских наемников.

Базу на карте показал автор Telegram-канала "Добрый Шубин". Она находится в Киевском районе оккупированного Донецка рядом с улицей Молодых шахтеров.

"Координаты 48.037280, 37.794580. База террористов. Рядом жилье. На базе танки, БТР. Все, что нужно знать о "боевой" в*те", – сказано в сообщении.

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Место, сфотографированное Google в 2011 году

Место, сфотографированное Google в 2011 году

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние три года из Донбасса в Россию вывезли минимум 3,5 млн тонн угля. При этом российский "Газпром" перестал публиковать данные о поставках газа в "Л/ДНР".