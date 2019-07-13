Террористы Донецка заявили о начале тяжелых боев: первые подробности

В оккупированном Донецке в направлении Песок в субботу, 13 июля, начался серьезный бой.
По информации сепаратистских ресурсов, слышен обстрел из тяжелого вооружения.
Местные жители утверждают, что работает реактивная система залпового огня (РСЗО) и ствольная артиллерия.
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Заместитель начальника "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Ситуация в ДНР по числу тяжелых вооружений, применяемых ВСУ при обстрелах Донбасса, близка к той, что была в 2014-2015 годах".
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: один оккупант был уничтожен и трое ранены.
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