Террористы Донецка заявили о начале тяжелых боев: первые подробности

В оккупированном Донецке в направлении Песок в субботу, 13 июля, начался серьезный бой.

По информации сепаратистских ресурсов, слышен обстрел из тяжелого вооружения.

Местные жители утверждают, что работает реактивная система залпового огня (РСЗО) и ствольная артиллерия.

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Заместитель начальника "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Ситуация в ДНР по числу тяжелых вооружений, применяемых ВСУ при обстрелах Донбасса, близка к той, что была в 2014-2015 годах".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: один оккупант был уничтожен и трое ранены.

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