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Террористы Донецка заявили о начале тяжелых боев: первые подробности

14.5т Читать материал на украинском

В оккупированном Донецке в направлении Песок в субботу, 13 июля, начался серьезный бой.

По информации сепаратистских ресурсов, слышен обстрел из тяжелого вооружения.

Местные жители утверждают, что работает реактивная система залпового огня (РСЗО) и ствольная артиллерия.

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Иллюстрация

Новости
"Караван-300" и металлолом: ВСУ блестяще уничтожили артиллерию террористов

Заместитель начальника "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Ситуация в ДНР по числу тяжелых вооружений, применяемых ВСУ при обстрелах Донбасса, близка к той, что была в 2014-2015 годах".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: один оккупант был уничтожен и трое ранены.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
мочи эту мразь кокошную.СЛАВА УКРАИНЕ
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Мир Миру
Мир Миру
Компания Vodafone передала в оккупированный террористами Донецк оборудование для повышения качества связи на неподконтрольной Украине территории. Сообщается, что соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров экономической подгруппы в Минске.
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Вера Грузевская
Вера Грузевская
Вера Грузевская, Зелины предроженя работют.Зеля Вперед!!!!!!!!
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Вера Грузевская
Вера Грузевская
Мир Миру,
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А причем здесь террористы, если Донецк оккупирован российской армией?
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