В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

В оккупированном Донецке в одном из кафе на съезде так называемой компартии "ДНР" произошел взрыв.

Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo, который поддерживает террористов. "В результате взрыва ранены, как минимум, три человека", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в здании было заложено "безоболочное взрывное устройство". Среди пострадавших оказался кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакмиязов. Его контузило. Тяжелее всего осколками ранена "ответственный секретарь" Ирина Якина. Еще одна женщина получила ожоги.

Взрыв произошел, когда "делегаты" начали выходить. Заседание уже закончилось. Рванувший взрывпакет стоял в углу в коридоре.

Игорь Хакмиязов

В сети появились первые фото с места событий. Видно, что возле здания, где рвануло, стоят пожарные и столпились террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне один из первых главарей "ДНР" террорист Павел Губарев, который сейчас опять баллотируется на этот "пост", заявил об исчезновении своей жены Екатерины.