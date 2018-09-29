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В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

8.6тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке в одном из кафе на съезде так называемой компартии "ДНР" произошел взрыв.

Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo, который поддерживает террористов. "В результате взрыва ранены, как минимум, три человека", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в здании было заложено "безоболочное взрывное устройство". Среди пострадавших оказался кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакмиязов. Его контузило. Тяжелее всего осколками ранена "ответственный секретарь" Ирина Якина. Еще одна женщина получила ожоги.

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Взрыв произошел, когда "делегаты" начали выходить. Заседание уже закончилось. Рванувший взрывпакет стоял в углу в коридоре.

В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

Игорь Хакмиязов

В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

В сети появились первые фото с места событий. Видно, что возле здания, где рвануло, стоят пожарные и столпились террористы.

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В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря
В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

В центре Донецка произошел взрыв: пострадал кандидат на пост главаря

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне один из первых главарей "ДНР" террорист Павел Губарев, который сейчас опять баллотируется на этот "пост", заявил об исчезновении своей жены Екатерины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Чипушило уже и коммунистов заказал, вот вам и “безобидный” МММщик, правда быдлоросам опять про ДРГ и визитку Яроша расскажут и даже кого-нибуть с подвала вытянут для кацапТВ
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Жрет_Говно Украинец
Жрет_Говно Украинец
Хохлостан = терроризм.
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викторов виктор
викторов виктор
Укрина - террористическое государство
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