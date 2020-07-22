В Донецке боевики обстреляли флаг Украины в небе. Видео

Марина Лисничук Расследования 10:50, 22.07.2020 Обновлено: 10:54, 22.07.2020

В Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования 21 июля обстреляли украинский флаг, который жители города запустили в небо над городом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил донетчанин Владислав Иванов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня снова в небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба", – написал он.

В небо над Донецком подняли украинский флаг
(Facebook Влад Иванов)

Большой государственный флаг организаторы акции запустили в небо с помощью желто-голубых шариков. Это не понравилось боевикам, которые пытались в него попасть с оружия.

"Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше, поехали домой. Интересует, что случилось с флагом", – добавил Иванов.

Боевики 20 минут обстреливали флаг Украины в небе над Донецком
(Facebook Влад Иванов)

В комментариях под его постом местные добавили, что выстрелы действительно было слышно, однако флага они не увидели.

Иванов же отметил, что организаторы такой патриотической акции также планируют развернуть флаг Украины и над временно оккупированными территориями.

Пост Иванова
(Facebook Влад Иванов)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы обклеили временно оккупированный Новоазовск Донецкой области патриотическими открытками. На них захватчиков призвали убираться из чужой земли и напомнили о том, что предателей ожидает расплата.

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