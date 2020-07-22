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В Донецке боевики обстреляли флаг Украины в небе. Видео

Марина Лисничук
Расследования
1,8 т.
В Донецке боевики обстреляли флаг Украины

Боевики обстреляли флаг Украины в Донецке.

В Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования 21 июля обстреляли украинский флаг, который жители города запустили в небо над городом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил донетчанин Владислав Иванов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня снова в небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба", – написал он.

В небо над Донецком подняли украинский флаг

В небо над Донецком подняли украинский флаг (Facebook Влад Иванов)

Большой государственный флаг организаторы акции запустили в небо с помощью желто-голубых шариков. Это не понравилось боевикам, которые пытались в него попасть с оружия.

"Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше, поехали домой. Интересует, что случилось с флагом", – добавил Иванов.

Боевики 20 минут обстреливали флаг Украины в небе над Донецком

Боевики 20 минут обстреливали флаг Украины в небе над Донецком (Facebook Влад Иванов)

В комментариях под его постом местные добавили, что выстрелы действительно было слышно, однако флага они не увидели.

Иванов же отметил, что организаторы такой патриотической акции также планируют развернуть флаг Украины и над временно оккупированными территориями.

Пост Иванова

Пост Иванова (Facebook Влад Иванов)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы обклеили временно оккупированный Новоазовск Донецкой области патриотическими открытками. На них захватчиков призвали убираться из чужой земли и напомнили о том, что предателей ожидает расплата.

УкраинаДонецкВойна на Донбассе
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