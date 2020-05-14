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14 мая • обновлено в 16:30
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Фигуранта дела рейса МН17 Харченко арестовали в Донецке – СМИ

12.1т
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В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, Леонида Харченко.

Это случилось еще в начале апреля, сообщает российская служба ВВС. Подчеркивается, что он – один из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Известно, что в 2014 году Харченко имел позывной "Крот" и был командиром одного из разведподразделений так называемой ГРУ "ДНР". В Нидерландах ему предъявили официальные обвинения в причастности к катастрофе, суд начался 9 марта. Однако уже 11 марта его задержали возле собственного дома в Донецке оккупационные власти "ДНР" и арестовали, но по иному уголовному производству.

Леонида Харченко арестовали в Донецке – СМИ

Леонида Харченко арестовали в Донецке – СМИ

Ссылаясь на собственные источники, которые имели отношение к военному командованию "ДНР" в 2014–2015 годах, издание утверждает, что сейчас Харченко удерживают в СИЗО Минюста "ДНР" в Донецке на улице Кобозева, 4. Тогда как военные товарищи бывшего разведчика заявляют, что его хотят "изолировать".

"Обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у пострадавших к нему претензий нет. По второму – этот пистолет ему в 2019-м выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной защищенности в деле МН17", – рассказал собеседник, знакомый с делом арестованного Харченко.

Другой его товарищ считает, что экс-военного разведчика взяли под стражу, чтобы предотвратить похищение спецслужбами Украины, как в случае с бывшим ракетчиком "ДНР" Владимиром Цемахом, которого также считают важным участником событий, связанных с катастрофой рейса МН17.

Фигуранта дела рейса МН17 Харченко арестовали в Донецке – СМИ

"Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое произойти. Возможно, его таким жестким способом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека", – сказал бывший военный товарищ Харченко.

Издание пишет, что российская служба ВВС направила запрос в Министерство госбезопасности самопровозглашенной "ДНР" и ждет ответа.

Отметим, что власти Украины объявили Леонида Харченко в розыск еще в июле 2015 года. Ему заочно предъявлено обвинение в "создании террористической группы". В 2019-м против Харченко возбудили уголовное дело по подозрению в причастности к сбиванию Boeing 777 рейса МН17.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинец Леонид "Крот" Харченко, которого Bellingcat назвала среди главных подозреваемых в катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе, был осужден за групповое изнасилование.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
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