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21 октября • обновлено в 10:12
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В "ДНР" заживо сгорели маленькие дети: детали трагедии

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В оккупированной Горловке в результате пожара погибли трое детей.

Об этом сообщили подконтрольные "ДНР" ресурсы со ссылкой на "главу администрации" города Ивана Приходько.

По его словам, трагедия произошла ночью 21 октября в Калининском районе по улице Кориневского, 8/1. Причины пожара неизвестны.

Погибшим детям было три, пять и шесть лет.

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Место
Украина Горловка
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