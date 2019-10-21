В "ДНР" заживо сгорели маленькие дети: детали трагедии

В оккупированной Горловке в результате пожара погибли трое детей.

Об этом сообщили подконтрольные "ДНР" ресурсы со ссылкой на "главу администрации" города Ивана Приходько.

По его словам, трагедия произошла ночью 21 октября в Калининском районе по улице Кориневского, 8/1. Причины пожара неизвестны.

Погибшим детям было три, пять и шесть лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в многоквартирном доме города Марьинка Донецкой области прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

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