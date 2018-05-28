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В "ДНР" заявили о захвате украинского военного

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Террористы "ДНР" заявили, что задержали в Докучаевске украинского военнослужащего.

Об этом сообщила "пресс-служба МВД ДНР". По информации оккупантов, боец ВСУ якобы был пьяным и сам пришел к ним.

"В Докучаевске на линии разграничения сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, у которого при себе оказался автомат с боеприпасами и ручная граната", - заявили в "ДНР".

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"Как было установлено, в гости к республиканским полицейским пришел уроженец Черниговской области, несущий службу в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — сообщили террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе пропал морпех ВСУ. В штабе ООС сделали противоречивое заявление о его поисках.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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