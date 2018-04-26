В "ДНР" заявили о сокрушительном ударе по населению: есть жертвы

Террористы "ДНР" заявили, что силы АТО в Докучаевске убили двух мирных жителей.

Об этом пишет один из ресурсов оккупантов, ссылаясь на источник в так называемых силовых ведомствах "республики".

"Сегодня днем в результате обстрела в Докучаевске, который велся с позиций ВСУ, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, огонь велся из танка", — говорится в сообщении.

В сети есть информация о том, что погибшими оказалась супружеская пара.

В свою очередь на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook нет подтверждения данного инцидента. Сообщается, что террористы совершили 21 обстрел позиций ВСУ, в результате которых получили ранения четыре защитника Украины.

Как писал "Обозреватель", в последние дни оккупанты на Донбассе сильно активизировались, из-за чего 25 апреля пострадали 5 бойцов сил АТО, а 24-го - 11 военнослужащих ВСУ.