В "ДНР" заявили о подготовке масштабного теракта: опубликованы фото "бомбы"

"Спецслужбы Донецкой народной республики" заявили о предотвращении крупного теракта.

Как заявили в "ДНР", на трассе Харцызск-Шахтерск было обезврежено взрывное устройство, движение по трассе перекрыто, сообщил Daily Storm.

Также в сети появилось фото с места закладки бомбы.

"Если бы устройство сработало - количество жертв могло бы быть серьёзным", - пишет телеграм-канал WarGonzo.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" похвастались новым оружием.