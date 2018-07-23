В "ДНР" заявили о подготовке масштабного теракта: опубликованы фото "бомбы"

"Спецслужбы Донецкой народной республики" заявили о предотвращении крупного теракта.
Как заявили в "ДНР", на трассе Харцызск-Шахтерск было обезврежено взрывное устройство, движение по трассе перекрыто, сообщил Daily Storm.
Также в сети появилось фото с места закладки бомбы.
"Если бы устройство сработало - количество жертв могло бы быть серьёзным", - пишет телеграм-канал WarGonzo.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" похвастались новым оружием.
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