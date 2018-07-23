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В "ДНР" заявили о подготовке масштабного теракта: опубликованы фото "бомбы"

2.5тЧитать новость на украинском

"Спецслужбы Донецкой народной республики" заявили о предотвращении крупного теракта.

Как заявили в "ДНР", на трассе Харцызск-Шахтерск было обезврежено взрывное устройство, движение по трассе перекрыто, сообщил Daily Storm.

Также в сети появилось фото с места закладки бомбы.

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"Если бы устройство сработало - количество жертв могло бы быть серьёзным", - пишет телеграм-канал WarGonzo.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" похвастались новым оружием.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
В Крыму, Донецке, Луганске живут не только хохлы, но и украинцы, они не рабы, будут сопротивляться.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Та то недокопанное из шахт осталось. Копальщиков на губу!
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