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24 сентября • обновлено в 15:45
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В "ДНР" заявили о новом обмене пленными с Украиной: что известно

2.4т Читать материал на украинском

В "ДНР" заявили о готовности провести обмен пленными с Украиной по формуле "50 на 88".

Об этом заявила так называемый омбудсмен "республики" Дарья Морозова, передает РИА "Новости".

"Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену", – сказано в сообщении.

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Морозова добавила, что 18 сентября в Минске стороны сверили списки пленных. По ее словам, украинская сторона положительно отреагировала на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

"Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной", – подытожила "омбудсмен".

ДНР

ДНР

Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

После первый президент Украины и ее представитель на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма встретился с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фиршем. Стороны обсудили взаимное одновременное освобождение удерживаемых Россией и Украиной лиц.

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Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс военнопленные ДНР Новости ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Если ДНР в кавычках,с кем обмениваться собрались?
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Приходько Егор
Приходько Егор
новость хорошая. нужно освобождать людей. порохоботам только это не нравится. им только войну подавай.
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Мир Миру
Мир Миру
Байструк донецький винен
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