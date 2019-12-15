В "ДНР" заявили о готовности к разведению сил на Донбассе при одном условии

В "ДНР" готовы к разведению сил на новых несогласованных участках Донбасса, если Украина выполнит условия по подготовке и контролю процесса.

Такое заявление в комментарии "РИА Новости" сделал руководитель в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", – сказал он.

Террористы ДНР Українська правда

По словам Якубова, террористы приветствуют решения "нормандской четверки" относительно шагов достижения полного прекращения огня в Донбассе.

"Вопрос участков разведения должен прорабатываться на рабочей группе по вопросам безопасности и утверждаться Минской контактной группой на основании Рамочного решения от 21 сентября 2016 года", — отметил он.

Террористы "ДНР" УКРОП

По его словам, опыт разведения сил и средств на пилотном участке №3 в районе Петровского показал, что украинская сторона якобы нарушает режим прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL:

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