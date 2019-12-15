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15 декабря • обновлено в 10:51
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В "ДНР" заявили о готовности к разведению сил на Донбассе при одном условии

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В "ДНР" готовы к разведению сил на новых несогласованных участках Донбасса, если Украина выполнит условия по подготовке и контролю процесса.

Такое заявление в комментарии "РИА Новости" сделал руководитель в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", – сказал он.

Террористы ДНР

Террористы ДНР

Українська правда

По словам Якубова, террористы приветствуют решения "нормандской четверки" относительно шагов достижения полного прекращения огня в Донбассе.

"Вопрос участков разведения должен прорабатываться на рабочей группе по вопросам безопасности и утверждаться Минской контактной группой на основании Рамочного решения от 21 сентября 2016 года", — отметил он.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

УКРОП

По его словам, опыт разведения сил и средств на пилотном участке №3 в районе Петровского показал, что украинская сторона якобы нарушает режим прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.

  • Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.

  • Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.

  • В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.

  • 9 ноября стартовало разведение войск в районе Петровского.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Отвод войск на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ДНР
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые! Выполняйте минский договор и на Украине наступит мир...
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пока Украина задумчиво продолжает гeнoцид народа Донбасса, время идёт, прошли уже годы, дети уже выросли за это время, у многих уже и нет в памяти другой, невраждебной Украины. Зеленский сказал, что для полного разведения сил нужно 6-8 лет. Кого вы собираетесь вернуть через 8 лет? Вoйнa идёт 6-й год, ещё +8, кого вы сможете вернуть через 15-20 лет? Что вы вообще натворили, вы хоть понимаете?
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