В "ДНР" заявили о готовности к разведению сил на Донбассе при одном условии

В "ДНР" готовы к разведению сил на новых несогласованных участках Донбасса, если Украина выполнит условия по подготовке и контролю процесса.
Такое заявление в комментарии "РИА Новости" сделал руководитель в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", – сказал он.
Террористы ДНР
Українська правда
По словам Якубова, террористы приветствуют решения "нормандской четверки" относительно шагов достижения полного прекращения огня в Донбассе.
"Вопрос участков разведения должен прорабатываться на рабочей группе по вопросам безопасности и утверждаться Минской контактной группой на основании Рамочного решения от 21 сентября 2016 года", — отметил он.
Террористы "ДНР"
УКРОП
По его словам, опыт разведения сил и средств на пилотном участке №3 в районе Петровского показал, что украинская сторона якобы нарушает режим прекращения огня.
Как писал OBOZREVATEL:
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.
9 ноября стартовало разведение войск в районе Петровского.
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