"Разработали в лаборатории Украины!" В "ДНР" отличились бредовым фейком о COVID-19

В "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

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В "ДНР" заявили, что COVID-19 могли разработать в Украине Коллаж

Видео с соответствующим заявлением пропагандиста "республики" 25 апреля в своем Telegram-канале поделился блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины", – зачитал террорист "ДНР" текст.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее на временно оккупированной террористами "ДНР" территории Донецкой области возбудили первое уголовное дело против врача по подозрению в массовом заражении людей коронавирусом.