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26 апреля • обновлено в 01:02
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"Разработали в лаборатории Украины!" В "ДНР" отличились бредовым фейком о COVID-19

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В "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

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В "ДНР" заявили, что COVID-19 могли разработать в Украине

В "ДНР" заявили, что COVID-19 могли разработать в Украине

Коллаж

Видео с соответствующим заявлением пропагандиста "республики" 25 апреля в своем Telegram-канале поделился блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины", – зачитал террорист "ДНР" текст.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на временно оккупированной террористами "ДНР" территории Донецкой области возбудили первое уголовное дело против врача по подозрению в массовом заражении людей коронавирусом.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Коронавирус
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР инфекция фейки пропаганда вирус болезнь
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха! ну наконец то ! родили пархатые обдраченцы...
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