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18 марта • обновлено в 15:50
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В "ДНР" запаниковали из-за коронавируса и "скопировали" меры Киева

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Так называемые власти временно оккупированных территорий Донецкой области запаниковали из-за распространения коронавируса в мире и призвали всех жителей "ДНР", которые находятся на территории именно Украины и других стран, вернуться домой.

Вместе с тем следует отметить, что среди таких государств террористы, однако, не указали Россию, где зараженных COVID-19 значительно больше, чем в Украине (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В "ДНР" вообще поспешили заверить, что в непризнанной республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус. Зато выдали заявление, якобы в связи с "ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине и вероятным увеличением там случаев инфицирования" китайским вирусом возможно полное прекращение движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля "ДНР".

В "ДНР" заявили, что у них нет коронавируса

В "ДНР" заявили, что у них нет коронавируса

"Сейчас на территории "ДНР" не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19. Настоятельно рекомендуем жителям соблюдать профилактические меры и воздержаться от любых зарубежных поездок", – говорится в обращении террористов.

В то же время, по примеру рекомендаций по карантину, которые недавно ввел Кабинет министров Украины, в "ДНР" тоже решили поступить аналогично.

"Граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязаны самоизолироваться дома на срок 14 дней со дня прибытия", – заявили они.

К таким странам террористы отнесли Украину, Китай, Испанию, Италию, Иран, Корею, Францию и Германию. Однако не Российскую Федерацию, где, согласно онлайн-картами распространения коронавируса, зафиксировано уже 147 случаев инфицирования COVID-19, тогда как в Украине только 14.

В "ДНР" запаниковали из-за коронавируса и "скопировали" меры Киева

Скриншот

В "ДНР" запаниковали из-за коронавируса и "скопировали" меры Киева

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В "ДНР" зафиксировали первый случай подозрения на заражение COVID-2019. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта, поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, информации о диагнозе нет.

  • В оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

  • Российские оккупационные администрации в Донецкой и Луганской областях ввели режим повышенной готовности на подконтрольных им территориях из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР вирус
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сами вы тeppopисты
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
есть нет,нужно узнать у бутусова с цензора
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