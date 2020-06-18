В "ДНР" выпустили "Монополию": предлагают "купить" отжатые украинские предприятия

Оккупанты в так называемой "ДНР" выпустили свою версию всемирно известной игры-стратегии "Монополия".

Как сообщается на Facebook-странице "Донецкий сувенир", игра включает в себя "организации и предприятия донецкого региона" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Речь идет об украинских предприятиях, отжатых террористами. В частности, в "Монополии. ДНР" за рубли можно купить "Теплицы Донбасса", "Роз-Агро", "Мастер-Торг", Торговый дом "Горняк", "Донецкую железную дорогу", шахту имени Засядько или "Макеевуголь".

В сети выразили возмущение появлением этой игры.

"Кто хочет поиграть в "Монополию" в стиле "ДНР"? Постарайтесь пропустить поля "комендантский час", "лифт Моторолы" и "бар "Сепар", – сыронизировал один из пользователей.

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2011 году в Украине выпустили игру "Перевыборы" – аналог классической "Монополии".