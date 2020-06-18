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В "ДНР" выпустили "Монополию": предлагают "купить" отжатые украинские предприятия

Расследования
1,1 т.
В 'ДНР' выпустили свою 'Монополию'

В "ДНР" выпустили свою "Монополию"

Оккупанты в так называемой "ДНР" выпустили свою версию всемирно известной игры-стратегии "Монополия".

Как сообщается на Facebook-странице "Донецкий сувенир", игра включает в себя "организации и предприятия донецкого региона" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Речь идет об украинских предприятиях, отжатых террористами. В частности, в "Монополии. ДНР" за рубли можно купить "Теплицы Донбасса", "Роз-Агро", "Мастер-Торг", Торговый дом "Горняк", "Донецкую железную дорогу", шахту имени Засядько или "Макеевуголь".

В сети выразили возмущение появлением этой игры.

"Кто хочет поиграть в "Монополию" в стиле "ДНР"? Постарайтесь пропустить поля "комендантский час", "лифт Моторолы" и "бар "Сепар", – сыронизировал один из пользователей.

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Facebook "Донецкий сувенир"

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2011 году в Украине выпустили игру "Перевыборы" – аналог классической "Монополии".

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