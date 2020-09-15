В "ДНР" выдвинули Украине ультиматум для обмена пленными

Террористы "ДНР" безосновательно обвинили Украину в невыполнении обязательств в части обмена пленными и выдвинули ультиматум для очередного его этапа.

На Telegram-канале оккупантов обнародовали заявление "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никоноровой, в котором она потребовала от нашей страны изменения законодательства о местных выборах.

В частности, представительницу боевиков возмутило, что Киев не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт 4 которого якобы идет вразрез с Минскими соглашениями.

"Без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями", – пригрозила Никонорова.

"Таким образом, если руководству Украины действительно хочется не просто заявить, но и на деле приблизить проведение обмена удерживаемыми лицами, рекомендуем, во-первых, осуществить наконец-то наше требование об отмене нарушающих Комплекс мер актов украинского парламента, а, во-вторых, выполнить взятые на себя обязательства по полноценному завершению уже состоявшихся обменов", – добавила пособница оккупантов в ультимативной форме.

Напомним, представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи в Берлине по Донбассу 11 сентября заявил, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированных Донбасса и Крыма.

Однако глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников возразил россиянину, отметив, что такого обещания на встрече украинская сторона не давала.

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