В "ДНР" выдвинули Украине ультиматум для обмена пленными

Террористы "ДНР" безосновательно обвинили Украину в невыполнении обязательств в части обмена пленными и выдвинули ультиматум для очередного его этапа.

На Telegram-канале оккупантов обнародовали заявление "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никоноровой, в котором она потребовала от нашей страны изменения законодательства о местных выборах.

В частности, представительницу боевиков возмутило, что Киев не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт 4 которого якобы идет вразрез с Минскими соглашениями.

"Без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями", – пригрозила Никонорова.

"Таким образом, если руководству Украины действительно хочется не просто заявить, но и на деле приблизить проведение обмена удерживаемыми лицами, рекомендуем, во-первых, осуществить наконец-то наше требование об отмене нарушающих Комплекс мер актов украинского парламента, а, во-вторых, выполнить взятые на себя обязательства по полноценному завершению уже состоявшихся обменов", – добавила пособница оккупантов в ультимативной форме.

Напомним, представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи в Берлине по Донбассу 11 сентября заявил, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированных Донбасса и Крыма.

Однако глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников возразил россиянину, отметив, что такого обещания на встрече украинская сторона не давала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной Украине территории Донбасса до конца сентября.

По его словам, это может ускорить процесс обмена пленными. Ермак уточнил, что такая договоренность была достигнута на встрече советников "нормандской четверки" в Берлине 11 сентября.

Кроме того, Ермак заверил, что Украина вступит в переговоры с Россией относительно масштабного обмена пленными. У каждой из сторон в списках есть около 100 человек.

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