В "ДНР ввели смертную казнь – доклад ООН

Поддерживаемые Российской Федерацией террористы незаконной группировки "ДНР" ввели смертную казнь в отдельных районах Донецкой области.

Пока известно минимум о двух случаях, когда "суд" непризнанной республики постановил смертельный приговор. Такие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

При этом в УВКПЧ отметили, что на момент публикации документа "приговоры" еще не были выполнены.

Также в ООН подчеркнули, что управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, так как ранее уже заявлялось о подобных случаях на территории "Л/ДНР".

"УВКПЧ известно о двух случаях, где "суд" "ДНР" постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти "приговоры" не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы войны вооруженные группы уже проводили казни", – говорится в докладе.

Доклад ООН

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