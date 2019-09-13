"Они молчать не будут":в "ДНР" всполошились из-за украинских морпехов

Террористы "ДНР" сняли ролик о 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Билынского. Они признали ее силу и мощь и назвали бойцов подразделения самым серьезным противником за все время войны.

Ролик оккупантов опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы и дальше будем молчать, это может привести к неоправданным потерям с нашей стороны. Мы сейчас теряем людские ресурсы, мы можем потерять и свою землю. 36-я молчать не будет, там ребята агрессивные, активные. 36-я бригада очень сильно укомплектована, они сейчас вышли после длительной ротации, занимались боевым слаживанием, подготовкой с помощью иностранных инструкторов", – забил тревогу боевик "ДНР", выступающий на видео.

Он также пожаловался на то, что характер действий 36-й бригады – агрессивный, и это заставило оккупантов "пободаться" с ее воинами.

"Они больше используют активно-наступательное. То есть, и ДРГ работают, и артиллерия работает постоянно. Эти люди мотивированные, хорошо экипированные, вооруженные, заряженные, прошедшие хорошую подготовку. Большинство из них с боевым опытом. Это такие, которых уже не переубедить. Наши враги. Как мы, только наоборот, наши антиподы", – жалуется террорист "ДНР".

36-я бригада ВСУ www.ukrmilitary.com

Он также испуганно добавил, что противник оккупантов часто принимает участие в боевых действиях, имеет отличное снабжение и комплектацию личного состава.

"Один из самых серьезных противников за все время войны. Именно с ними у нас были самые кровопролитные, самые ожесточенные бои", – признал оккупант.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан расценил ролик террористов как признание превосходства 36-й бригады над ними и осознание того, что в Украине есть кому дать отпор российским захватчикам.

"Оккупанты сняли ролик о морской пехоте Украины, а именно 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского. Эти две минуты стоит посмотреть, потому что именно здесь противник отзывается об украинских морпехах, да еще и как отзывается", – написал защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" пожаловались на количественное преимущество Вооруженных сил Украины на Донбассе, а также высокий уровень подготовки украинских защитников. Так, один из боевиков рассказал, что у ВСУ чувствуется продуманная стратегия: выбивать противника по одному.

Напомним, ВСУ приняли участие в международных учениях Combined Resolve 12 в Германии. Там они произвели настоящий фурор среди стран-членов НАТО своим мастерством и высоким уровнем боевой подготовки.

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