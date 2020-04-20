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20 апреля • обновлено в 12:43
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В "ДНР" врач заражала людей коронавирусом: началась вспышка

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На временно оккупированной террористами "ДНР" территории Донецкой области возбудили первое уголовное дело против врача по подозрению в массовом заражении людей коронавирусом.

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Об этом, со ссылкой на портал так называемой генеральной прокуратуры непризнанной республики, сообщают "Факты". По их данным, COVID-19 заболела 62-летняя медик, завотделением офтальмологии в Рудничной больнице в оккупированной Макеевке.

Отмечается, что в марте 2020 года женщина через территорию России ездила в туристическую поездку в Испанию и вернулась домой еще до введения на территории ОРДО строгих карантинных мер.

В "ДНР" врач заражала людей коронавирусом: началась вспышка

"Она не была в самоизоляции две недели, как это требуется в ОРДО теперь. Медик не уходила на больничный даже тогда, когда у нее появился небольшой кашель, и успела прооперировать около 20 пациентов – все они теперь изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболел ли кто-то из ее пациентов, узнать не удалось. Однако известно, что заразился ее супруг – врач больницы №16 в Пролетарском районе Донецка. Мужчину лечат в стационаре", – говорится в сообщении.

При этом на форумах жителей ОРДО еще неделю назад появилась информация о том, что заболевшая врач якобы умерла. Однако это оказалось слухами. Известно, что она попала в реанимацию, сейчас же в удовлетворительном состоянии, но все еще находится в стационаре.

"По результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проведенной в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, "генеральной прокуратурой ДНР" возбуждено уголовное дело в отношении врача одной из "республиканских" больниц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 "УК ДНР" (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – цитирует издание выдвинутое доктору обвинение.

В "ДНР" против медика возбудили уголовное дело

В "ДНР" против медика возбудили уголовное дело

Дело расследуется "по факту нарушения врачом по неосторожности санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заболевание людей". Известно, что максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей (более 360 тыс. грн) либо лишение свободы на срок до трех лет.

Помимо этого, подчеркивается, что в связи с ЧП два отделения Рудничной больницы в Макеевке, а также больницу №16 в Донецке закрыли на карантин. А инфекционные отделения больниц ОРДО, которые принимают заразившихся коронавирусом, сейчас заполнены.

По словам "министра здравоохранения ДНР" Ольги Долгошапко, на сегодня в ОРДО якобы нет умерших от коронавируса. Зафиксировано 36 заболевших COVID-19, трое из них уже выздоровели, под наблюдением 8825 человек, из них 261 – в стационаре. Однако о том, насколько достоверны сведения о количестве заразившихся, можно судить по наличию тестов на COVID-19: на сегодня, по заявлениям представителей "минздрава ДНР", пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию проведено около 800 тестов.

По данным издания, тестов, производства РФ, остро не хватает, поэтому назначается тестирование только в самых "очевидных" случаях. И только в этих же случаях будет проводиться посмертное тестирование умерших от атипичной пневмонии. ПЦР-тесты, достоверно устанавливающие наличие коронавируса в крови пациента, несмотря на наличие необходимого оборудования, в ОРДО не делают – из-за дороговизны реагентов их по-прежнему проводят лишь на территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях всполошились из-за нехватки масок для защиты от коронавируса и привлекли к их пошиву заключенных из колоний, однако их здоровье перед этим никто не проверяет.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
Теги
медики Новости ДНР террористы "ДНР"
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