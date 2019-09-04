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4 сентября • обновлено в 14:53
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В "ДНР" внезапно отменили комендантский час: что известно

2.8т Читать материал на украинском

На подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области действие комендантского часа будет приостановлено в ночь с субботы на воскресенье.

Как говорится в "распоряжении" главы "ДНР" Дениса Пушилина, его отменят с 23:00 7 сентября до 4:00 8 сентября.

В свою очередь "министру внутренних дел ДНР" Алексею Дикому поручено организовать усиленное патрулирование на период отмены комендантского часа.

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Комендантский час

"КП"

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
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