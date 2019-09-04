В "ДНР" внезапно отменили комендантский час: что известно

На подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области действие комендантского часа будет приостановлено в ночь с субботы на воскресенье.

Как говорится в "распоряжении" главы "ДНР" Дениса Пушилина, его отменят с 23:00 7 сентября до 4:00 8 сентября.

В свою очередь "министру внутренних дел ДНР" Алексею Дикому поручено организовать усиленное патрулирование на период отмены комендантского часа.

Комендантский час "КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе разразились истерикой за удар ВСУ, оккупационная группировка развернула информационно-психологическую операцию.

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