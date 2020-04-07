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8 апреля • обновлено в 00:51
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В "ДНР" умер первый пациент с коронавирусом – Минреинтеграции

1.6т
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Первая смерть от коронавируса COVID-19 зафиксирована на оккупированной территории Донецкой области.

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Пациент умер в больнице Амвросиевки, сообщается на сайте Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве уточнили, что смерть наступила еще 4 апреля.

"По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", – сказано в сообщении.

По состоянию на 7 апреля, оккупационная администрация в ОРДО признала наличие шести больных коронавирусом, заявив об отсутствии летальных случаев.

Также в министерстве отметили, что в Кадеевке на оккупированной территории Луганской области российские врачи осматривают боевиков, однако гражданские лишены необходимой медицинской помощи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины заявили, что оккупанты на Донбассе скрывают рост количества заболеваний коронавирусом, а медикам угрожают тюрьмой.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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