Первая смерть от коронавируса COVID-19 зафиксирована на оккупированной территории Донецкой области.
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Пациент умер в больнице Амвросиевки, сообщается на сайте Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В ведомстве уточнили, что смерть наступила еще 4 апреля.
"По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", – сказано в сообщении.
По состоянию на 7 апреля, оккупационная администрация в ОРДО признала наличие шести больных коронавирусом, заявив об отсутствии летальных случаев.
Также в министерстве отметили, что в Кадеевке на оккупированной территории Луганской области российские врачи осматривают боевиков, однако гражданские лишены необходимой медицинской помощи.
Карта СНБО по распространению коронавируса в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины заявили, что оккупанты на Донбассе скрывают рост количества заболеваний коронавирусом, а медикам угрожают тюрьмой.
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