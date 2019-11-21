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21 ноября • обновлено в 22:43
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В "ДНР" сообщили об убийстве "табачного короля": взрыв попал на видео

4.2т
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В оккупированном городе Торез на Донбассе возле здания суда взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился местный "табачный король" Игорь "Черчилль" Шалыгин.

Об этом сообщили в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, но местные жители, заснявшее горящее авто на видео, показали кадры лишь на следующий день. В криминальные сводки происшествие не попало.

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В "ДНР" сообщили об убийстве "табачного короля"

В "ДНР" сообщили об убийстве "табачного короля"

gorlovka.today

"На сегодня известно, что погиб местный бизнесмен и заведующий предприятием по изготовлению сигарет „Черчилль“ Игорь Шалыгин. Очевидцы сообщают, что видели, как Игорь сел в машину, завел двигатель и тут же прозвучал взрыв. Автомобиль с погибшим мужчиной сгорел полностью. Свидетели происшествия сняли всё на видео. Кто совершил страшное преступление, сейчас разбираются правоохранительные органы", — уточнила в своем Telegram-канале "главный специалист "министерства информации ДНР" Майя Пирогова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке в бывшем областном наркодиспансере пациент взорвал гранату, в результате чего погиб один человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Теги
ДНР Новости ДНР взрыв
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росияне бизнес отжимают
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Ага, это всё укроДРГ, кто ж ещё...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка выложил видео исполнитель.
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