В "ДНР" шантажируют Украину срывом обмена пленными, – Казанский

Представители "ДНР" в Трехсторонней контактной группе шантажируют Украину срывом обмена пленными, если Верховная Рада не будет голосовать за нужные им законы.

Как сообщил в Telegram представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский, на прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом украинских позиций, но эти угрозы пока реализовать не решились.

"Теперь же стали давить на другую болевую точку – обмен пленными. Представитель группировки "ДНР" Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть на своих пленных в украинских тюрьмах Л/ДНР плевать. О них вообще никто не думает", – отметил он.

По словам Казанского, обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют политических шагов взамен.

"Причем все это озвучивается нарочито вызывающе, так, чтобы спровоцировать перепалку. На вчерашнем заседании в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ, чего ранее на моей памяти не случалось. Поэтому заседание завершилось досрочно", – рассказал делегат.

Он добавил, что до конца не ясно, почему Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс.

"По одной из версий – в Москве ждут выборов в США и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО. Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", – допустил Казанский.

Скрин СМИ "ДНР"

Скрин Telegram

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам переговоров с помощниками президента РФ Владимира Путина в Берлине представителям Международного комитета Красного Креста предоставят беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной территории Донбасса до конца сентября, что должно ускорить процесс обмена пленными.

По его словам, у каждой из сторон в списках на обмен есть около 100 человек.