"В "ДНР" наступает мир": террористы рассказали, как Пушилин "кинул" их на деньги

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин хочет отменить все премии и надбавки боевикам псевдореспублики. Он объяснил это якобы наступлением перемирия на востоке Украины.

Скриншот соответствующей жалобы опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. Согласно информации источников с временно оккупированных территорий, финансирование главарей оккупационных войск останется на том же уровне.

"Ну, как вам такое? Денис Пушилин предлагает отменить все надбавки и премии "военнослужащим" в "республике". Мотивирует он это тем, что в "ДНР" успешно продолжается разведение сил и войск, Украина выполняет все условия. Пушилин аргументировал тем, что в "ДНР" наступает мир. Командование 1 АК частично поддерживает предложение "главы" при условии, что надбавки и премии сохранят всему командованию, о как!" – негодуют сторонники "русского мира" на Донбассе.

Денис Пушилин

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты внезапно прекратили отгрузку угля с Донбасса. Это может свидетельствовать либо о том, что президент России Владимир Путин решил бросить захваченные территории, либо о том, что его территориальные аппетиты в отношении Украины выросли. Люди в "ДНР" проклинают за это Пушилина, но боятся открыто выступать.

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