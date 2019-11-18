"Бомжи "ДНР": главарь террористов раскрыл правду о паспортах России на Донбассе

Главарь одного из подразделений террористов "ДНР" Сергей Завдовеев пожаловался на то, что коллаборационисты с российскими паспортами не имеют в РФ абсолютно никаких прав.

Скриншот с его неожиданными признаниями опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Ну, вот, мы стали россиянами. Но места в России для нас нет. Ни работы, ни прописки, ни жилья, ни социального обеспечения – бомжи "ДНР". Я уверен, что мы можем стать по-настоящему гражданами Российской Федерации только тогда, когда Донецкая область станет частью России", – наивно предположил военный преступник.

Признание террориста "ДНР" Facebook Анатолия Штефана

В свою очередь защитник Украины напомнил террористу, что такая же участь ждет каждого, кто стал пособником оккупантов на украинских территориях. Ведь страна-агрессор просто использовала их в своих целях.

"В Роисси места для нас нет, ни работы, ни прописки, ни жилья, ни соцобеспечения – мы обычные бомжи. Так прокомментировал получение паспортов "дырляндии" и Роисси один из командиров подразделений российско-оккупационных войск Сережа Завдовеев. Как всегда. Родина бросит тебя, сынок! Притом всегда!" – отметил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее террорист "ДНР" Николай Коваленко, который получил травмы, убивая украинцев на Донбассе, попросил материальной помощи у россиян.

А экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России.

Еще один террорист "ДНР", получивший контузию, воюя против Украины на Донбассе, пожаловался на безразличное отношение "руководства" незаконных группировок и необходимость лечиться за свой счет.

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