В "ДНР" признали проблемы с войсками

В отдельных подразделениях "армии" террористической "ДНР" есть проблемы с текучкой кадров и боекомплектами.

Об этом заявил один из лидеров террористов "ДНР" писатель Захар Прилепин, передает подконтрольный оккупантам ресурс "Украина.ру".

"Да, есть проблемы, есть текучесть кадров в отдельных подразделениях, есть нехватка БК в отдельных подразделениях, но в целом боеспособность армии "ДНР" достаточно высока", - сказал он.

При этом Прилепин опроверг утверждения, что украинские военные в случае наступления разгромят войска оккупантов.

"Вспомните, у нас за всё это время были жесточайшие обострения... Да и сейчас на отдельных участках фронта всё это продолжается с отдельной периодичностью, и ничего до сих не произошло", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", Захар Прилепин также заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков хочет гибели миротворцев на Донбассе.