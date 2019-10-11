Сидят с автоматами у могилы Захарченко: в "ДНР" устроили панику из-за "украинских диверсантов"

Оккупанты приставили охрану к могиле главаря "ДНР" Александра Захарченко на кладбище в Донецке, опасаясь диверсантов из Украины.

Об этом написал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В оккупированном Донецке на кладбище постоянно охраняются могилы курХенералов, которые купили билет на концерт Кобзона. Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране", – написал он.

В "ДНР" приставили охрану к могиле Захарченко

По данным Штефана, человек, который приехал оттуда, рассказал, что "под кустами сидят автоматчики и ждут диверсионные группы".

"Фейковое МГБ уже, наверное, сошло с ума и ему везде мерещатся б*ндеры. Хотя, это правильное решение. Мы везде и кара неизбежна", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в оккупированном Донецке торжественно открыли памятник ликвидированному главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.

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