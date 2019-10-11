Главная Новости
11 октября • обновлено в 20:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Сидят с автоматами у могилы Захарченко: в "ДНР" устроили панику из-за "украинских диверсантов"

2.5т Читать материал на украинском

Оккупанты приставили охрану к могиле главаря "ДНР" Александра Захарченко на кладбище в Донецке, опасаясь диверсантов из Украины.

Об этом написал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В оккупированном Донецке на кладбище постоянно охраняются могилы курХенералов, которые купили билет на концерт Кобзона. Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране", – написал он.

Новости
"Скоро эта накипь забудется!" Сеть позабавило фото с убитым главарем "ДНР"

В "ДНР" приставили охрану к могиле Захарченко

В "ДНР" приставили охрану к могиле Захарченко

По данным Штефана, человек, который приехал оттуда, рассказал, что "под кустами сидят автоматчики и ждут диверсионные группы".

"Фейковое МГБ уже, наверное, сошло с ума и ему везде мерещатся б*ндеры. Хотя, это правильное решение. Мы везде и кара неизбежна", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября в оккупированном Донецке торжественно открыли памятник ликвидированному главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Убийство Александра Захарченко
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
21
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завидно чушкарям кастрюляголовым ,что их иссаных героев памятники малюют .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ну сидят и сидят,а вам твари рагульские какое от от этого дело.Здесь свиньи перемогой не пахнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel